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  3. Teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı

Teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı

Muğla'da Büyükşehir Belediyesince teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, mavi sularda 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık toplandığını belirtti.

Teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı

Muğla'da Büyükşehir Belediyesince teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı.

Kentte "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında denizden atık toplama hizmeti devam ediyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, mavi sularda 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık toplandığını belirtti.

Teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı

Gürün, mavi yolculuğa çıkan teknelerden 2 bin 941 litre sintine ve 106 bin 778 poşet de katı atık toplandığını belirtti.

Atıkların kıyıdaki tesislere getirilerek bertaraf edildiğini belirten Gürün, ifadelerini kullandı.

Gürün, tekneleri ve kıyı tesislerini artırarak bu görevi sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.



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