Teknik Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Teknik Satış Temsilcisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teknik, ürün ve hizmetler ile ilgili endüstriyel, ticari, diğer kuruluşlara ürün ve hizmetlerin satışında şirketlerini temsil eden kişidir.

Teknik Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Satış Temsilcisi Maaşları

Teknik Satış Temsilcisi maaşı ortalama aylık 3.650 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Teknik Satış Temsilcisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ön lisans seviyesinde eğitim gerektirmektedir.

Teknik Satış Temsilcisi Ne İş Yapar?

Teknik Satış Temsilcisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Potansiyel müşteri olan işletmelerin listesini belirlemek,

b) İşverenlerin ve rakiplerinin ürün ve hizmetleri, pazar durumları ile ilgili bilgileri elde etmek ve güncellemek,

c) Pazarlama fırsatları yaratmak ve bunları değerlendirmek için potansiyel ve devamlı müşteri olan işletmeleri ziyaret etmek,

d) Müşterilerin teknik ürünlere ilişkin ihtiyaçlarını tespit etmek ve kaynaklarını değerlendirmek,

e) Müşterilere teknik ürünler ve hizmetlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermek,

f) Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün ve hizmetlerin şekillendirildiği teknik ürün tasarımı için çalışmalar yapmak,

g) Teknik ürün ve hizmetlerin kullanımından elde edilecek faydaları göstermek amacıyla satış sunumu kapsamında rapor ve öneriler geliştirmek,

h) Teknik, ürün ve hizmetler ile ilgili teçhizat veya hizmetlerin kurulum ve bakımının maliyetini belirlemek,

i) Müşterilerin teknik ürünlerle ile ilgili değişen ihtiyaçlarını ve rakiplerin faaliyetlerini gözlemlemek ve bu gelişmeleri satış yönetimine rapor etmek,

j) Fiyat ve kredi vadelerini bildirmek, satış sözleşmelerini hazırlamak ve yönetmek,

k) Teknik ürünlerin dağıtımını, teçhizatların kurulumunu ve hizmetlerin sağlanmasını düzenlemek,

l) Satış yönetimine, yapılan satışlar ile ürün ve hizmetlerin pazarlanabilirliğini raporlamak,

m) Satışlardan sonra, müşteri memnuniyeti sağlamak, herhangi bir problemi çözmek ve sürekli destek sağlamak için müşterilerle görüşmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Teknik Satış Temsilcisi Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Teknik Satış Temsilcisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Teknik Satış Temsilcisi mesleğinin meslek kodu 2433.04 olarak belirlenmiştir

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