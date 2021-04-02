Teknik Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Servis Elemanı Maaşları, İş İlanları

Teknik Servis Elemanı görev tanımı nedir, Teknik Servis Elemanı ne iş yapar, Teknik Servis Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teknik Servis Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teknik Servis Elemanı görevli olduğu işletmede, elektrik, elektronik , sıhhi tesisat, havalandırma, ısıtma, soğutma, telekomünikasyon vb. işlerle ilgili küçük arızaları tespit edip bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Teknik Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Servis Elemanı Maaşları

Teknik Servis Elemanı maaşı ortalama aylık 4750 - TL'dir. En düşük Teknik Servis Elemanı maaşı 3800 -TL, En yüksek ise 5700 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teknik Servis Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Teknik Servis Elemanı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

a) İşletme içerisindeki elektrik, elektronik, sıhhi tesisat, havalandırma, ısıtma, soğutma vb. çeşitli türdeki arızaları tespit etmek,

b) Tamir türüne göre malzemeleri temin etmek,

c) Basit elektrik, elektronik arızları gidermek,

d) Basit atık ve temiz su tesisat arızalarını gidermek,

e) Büro makineleri, bilgisayarlar, telekomünikasyon ve veri iletim ekipmanları gibi elektronik ekipmanlarının basit arızalarını gidermek,

f) Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile ekipmanlarının basit bakım ve onarımları yapmak,

g) Tamir edilemeyen arızlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek,

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubu içerisindedir.

Teknik Servis Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Teknik Servis Elemanı mesleğinin meslek kodu 7549.04 olarak belirlenmiştir

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