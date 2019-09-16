TEKNOFEST nedir? | TEKNOFEST'e nasıl gidilir? | TEKNOFEST ücretli mi?

TEKNOFEST 17-22 Eylül tarihleri arsında gerçekleşecek. TEKNOFEST'te İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesinde Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, basın kuruluşlarının yöneticileri, genel yayın yönetmenleri ile Teknofest paydaşları ile bir araya geldi. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen toplantıya birçok kuruluş ve paydaşlar katıldı.

Haluk Bayraktar'ın da hazır bulunduğu toplantıda Selçuk Bayraktar, 6 gün boyunca sürecek etkinlik hakkında katılımcılara bilgi verildi.

TAARRUZ İHA'SI AKINCI İLK DEFA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Toplantı sonrasında ise Selçuk Bayraktar ve davetliler Atatürk Havalimanı’na kurulan etkinlik alanında incelemelerde bulundu.

TAARRUZ İHA'SI AKINCI, TEKNOFEST SONRASI İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRECEK

İlk kez görücüye çıkan Taarruz İHA’sı Akıncı ve mühimmatları ise alanda görüntülendi. Akıncı İHA hakkında bilgi veren Bayraktar, Akıncı'nın TEKNOFEST sonrasında ilk görev uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı. 1 ton mühimmat taşıma kapasitesi olan İHA, etkinlik alanında meraklıların beğenisine sunulacak.

Öte yandan Rus savaş uçağı SU-35 ve Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı’nda yarın için prova uçuşu gerçekleştirdi. Bayraktar ve davetliler, uçuş provasını yerinde seyretti.

TEKNOFEST'E KATILIM ÜCRETLİ Mİ?

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

Teknofest'in gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı'nda, özel araçlarıyla gelecekler için otopark alanı mevcut. Ancak yoğunluk dikkate alındığında, toplu taşıma kullanımı, ziyaretçileri oldukça rahatlatacak.

Alana otobüsler ve metrobüsle çok rahat ulaşılabiliyor. Ancak en kolay ulaşım yolu olarak metro öne çıkıyor. Metroyu kullanan ziyaretçiler, istasyondan direkt olarak alana giriş yapabilecekler.

TEKNOFEST'TE NELER VAR?

Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek. Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST’e 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST BU SENE ATATÜRK HAVALİMANI'NDA!

Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Teknofest’te 81 il, 122 ülkeden 17.373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü.

UÇAN ARABA, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ, ROKET YARIŞMALARI...

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor.

Bu yıl geçen yıldan farklı olarak TEKNOFEST’te UÇAN ARABA TASARIM YARIŞMASI, MİNİ JET RADYAL KOMPRESÖR TASARIM YARIŞMASI, TURBO FAN MOTOR TASARIM YARIŞMASI, ROBOTİK YARIŞMALAR, İSTANBUL ULUSLARARASI BULUŞ FUARI, TÜBİTAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI, YURT DIŞINDAKİ TÜRK BİLİM İNSANLARI KURULTAYI da gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST 2019 Yarışmalarından; Roket Yarışması 4-10 Eylül tarihlerinde Tuz Gölü’nde, Savaşan İHA Yarışması 10-14 Eylül tarihlerinde Yenikapı’da, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması 14-19 Eylül tarihlerinde Kocaeli Yarış Pistinde, Model Uydu Yarışması 9-12 Eylül tarihlerinde Ankara’da, Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları ise 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek. Yarışmalara geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirmek için ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyonellerden oluşan 50000 gençten 10000 yarışmacı katılıyor. Dereceye girenleri toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor.

ROKET YARIŞMALARININ ROKET ATIŞLARI TUZ GÖLÜ'NDE YAPILIYOR

ROKETSAN’ın desteğiyle düzenlenen Roket Yarışmasının roket atışları 4-10 Eylül 2019 tarihlerinde Tuz Gölünde yapılacak. Bu yarışmaya lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan bu yarışma alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoride düzenleniyor.

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI MÜTHİŞ GÖSTERİLERE İMZA ATACAK

Milli gururumuz Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacaklar. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergileniyor olacak. Ziyaretçiler festival alanında rüzgâr tüneli ve planetaryumu ayrıca teknoloji şirketleri standlarında özel teknolojik ürün ve hizmetleri de deneyimliyor olacaklar. Festival süresince teknoloji atölyeleri ve eğitici atölye çalışmaları DENEYAP Atölyeleri gönüllülerinden oluşan bir ekip tarafından özellikle çocuk ziyaretçiler için gerçekleştirilecek.

TAKE-OFF ULUSLARARASI GİRİŞİM ZİRVESİ 16-19 EYLÜL ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getiriyor. Özellikle İstanbul’un Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde bulunan teknoloji girişimleri için bir cazibe merkezi olarak gelişmesinin hedeflendiği zirvede yedi kategorideki teknoloji sunumları değerlendirilip, ödüllendiriliyor. Yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda başvurunun olduğu girişim zirvesinde bu yıl Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sağlık ve Spor Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Uzay Teknolojileri, Finans Teknolojileri, Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarındaki başvurular değerlendiriliyor. Take Off 2019, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

EN İYİLER DÜNYA DRONE KUPASINDA KARŞILAŞACAK

TEKNOFEST, dünyanın en hızlılarının yarışacağı World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) da ev sahipliği yapacak. World Drone Cup organizasyonuna 32 ülkeden toplam 64 sporcu katılacak. WDC, 250km hıza ulaşabilen drone’lar ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek.

Meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelar ile mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı World Drone Cup’a Çin, Japonya, Brezilya, Amerika dahil toplam 32 ülkeden 64 sporcu katılacak.

HACKISTANBUL 2019

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2019 CTF ile Türkiye dünya çapında olağanüstü bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. HackIstanbul 2019 CTF (Capture the Flag) yarışması, dünya çapında yüzlerce ülkeden binlerce hackerı yeteneklerini sergilemek üzere bir araya getirecek. Yarışmacılar, uzmanların rehberliğinde, özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm becerilerini sergileyerek, kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak.

TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, HAVELSAN, T.C İçişleri Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Milli Eğitim Bakanlığı, T.C Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM,TEİ, TR Motor, TURKCELL, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve T.C Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor.

TEKNOFEST 2019’un medya paydaşları ise sırasıyla AA, Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya.