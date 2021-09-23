Teknoloji devleri karşı karşıya! Apple, Facebook'u tehdit etti!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple ile Facebook arasında kılıçlar çekildi. Instagram'da "köle ticareti" yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Apple'ın Facebook'u tehdit ettiği öğrenildi. Wall Street Journal tarafından yayınlanan Facebook'un şirket içi raporları, 2019 yılında BBC'nin Instagram benzeri uygulamalar üzerinden köle satıldığını ortaya çıkarmasıyla birlikte Apple, Facebook'a uyarıda bulunarak "ürünlerini mağazadan kaldırırım" tehdidinde bulundu.

İLGİLİ HESAPLAR VE HASHTAGLER KAPATILDI

Öte taraftan WSJ, şirket içi raporlara göre Facebook'un, bu problemden BBC'nin haberinden önce haberdar olduğunu ve konuyu araştırdığını bildirdi ancak haberin yayınlanmasının ardından konuyla bağlantılı hashtag'leri yayından kaldırdığını ve ilgili hesapları kapattığını bildirdi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ HALİNE GELDİ

WSJ'nin Facebook'ın şirket içi raporlarını yayınlamaya başlamasının ardından Facebook, ABD'de eleştirilerin odağı haline geldi. Salesforce'un CEO'su ve Time dergisinin sahibi olan teknoloji milyarderi Marc Benioff, "Facebook, Amerika ile ilgili yanlış olan her şeydir" şeklinde açıklama yaptı.

"SORUNLAR VE GÜVENSİZLİĞE DAYANIYOR"

Benioff, Facebook'la ilgili haberlerin ardından yaptığı açıklamada, "Facebook'un dünyayı nasıl etkilediğine bakın: Siyasi süreçlerden, iklim krizine ve pandemiye tüm önemli başlıklarda sorunlar güvensizliğe dayanıyor ve bu güvensizliği sosyal medya şirketleri yaratıyor" şeklinde konuştu.

Facebook'a yönelik daha önce de eleştirilerde bulunan ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in değeri 1 trilyon dolara yaklaşan imparatorluğunun bölünmesi gerektiği şeklinde düşünce belirten Benioff, ABD Kongresini, Facebook'un dezenformasyon sorunuyla mücadele etmeye çağırdı.