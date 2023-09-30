KAYNAK: İHA
Teknoloji dünyasında devrim niteliğinde yeni gelişme: İlk Metaverse toplantısı gerçekleşti! 'Gelecek gibi hissettiriyor'
Dünyada teknoloji her geçen gün ilerlerken önceleri hayalini bile düşünmesi zor olan şeyler gerçekleşmeye devam ediyor. Metaverse teknoloji dünyasında devrim gibi yeni bir gelişmeye imza atarak İlk Metaverse toplantısı gerçekleştirdi.
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Teknoloji dünyasında devrim niteliğinde yeni gelişme: İlk Metaverse toplantısı gerçekleşti! 'Gelecek gibi hissettiriyor'
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