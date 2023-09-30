Teknoloji dünyasında devrim niteliğinde yeni gelişme: İlk Metaverse toplantısı gerçekleşti! 'Gelecek gibi hissettiriyor'

METAVERS'TE GERÇEKLEŞEN İLK TOPLANTI

Tamamen metaverse'de gerçekleşen röportaj, ileri teknolojinin insanların çevrimiçi bağlantı ve iletişim kurma biçimlerini nasıl şekillendirdiğini gösterdi. Fiziksel olarak birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, Zuckerberg ve Fridman birbirlerine uzamsal ses ile 3D olarak fotogerçekçi avatarlar olarak göründüler ve sürükleyici ve gerçekçi bir deneyim sağladılar.

Fridman, metaverse'in gerçekçiliği karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek, bunun internetteki insan bağlantılarında nasıl devrim yaratabileceğini vurguladı.

Avatarların yüz ifadelerinin ve insan hareketlerinin inceliklerini yakalayabildiğini ve etkileşimleri daha anlamlı hale getirdiğini gözlemledi.

Fridman "Gelecek gibi hissettiriyor. Bu gerçekten ama gerçekten inanılmaz," diyor.