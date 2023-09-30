Teknoloji dünyasında devrim niteliğinde yeni gelişme: İlk Metaverse toplantısı gerçekleşti! 'Gelecek gibi hissettiriyor'

Dünyada teknoloji her geçen gün ilerlerken önceleri hayalini bile düşünmesi zor olan şeyler gerçekleşmeye devam ediyor. Metaverse teknoloji dünyasında devrim gibi yeni bir gelişmeye imza atarak İlk Metaverse toplantısı gerçekleştirdi.

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Teknoloji dünyasında devrim niteliğinde yeni gelişme: İlk Metaverse toplantısı gerçekleşti! 'Gelecek gibi hissettiriyor' 1

Meta Connect 2023'te açılış konuşmasını yaptıktan saatler sonra, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve podcaster Lex Fridman, Meta'nın en son yeniliklerinin yardımıyla sanal gerçekliğin potansiyeli hakkında bir sohbet başlattı.

Bu yeni etkileşim, toplantıların geleceğinin neye benzeyebileceğine ışık tutuyor. Hem Zuckerberg hem de Fridman etkileşim için yüksek çözünürlüklü fotogerçekçi avatarlar kullandı.

Teknoloji dünyasında devrim niteliğinde yeni gelişme: İlk Metaverse toplantısı gerçekleşti! 'Gelecek gibi hissettiriyor' 2

METAVERS'TE GERÇEKLEŞEN İLK TOPLANTI

Tamamen metaverse'de gerçekleşen röportaj, ileri teknolojinin insanların çevrimiçi bağlantı ve iletişim kurma biçimlerini nasıl şekillendirdiğini gösterdi. Fiziksel olarak birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, Zuckerberg ve Fridman birbirlerine uzamsal ses ile 3D olarak fotogerçekçi avatarlar olarak göründüler ve sürükleyici ve gerçekçi bir deneyim sağladılar.

Fridman, metaverse'in gerçekçiliği karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek, bunun internetteki insan bağlantılarında nasıl devrim yaratabileceğini vurguladı.

Avatarların yüz ifadelerinin ve insan hareketlerinin inceliklerini yakalayabildiğini ve etkileşimleri daha anlamlı hale getirdiğini gözlemledi.

Fridman "Gelecek gibi hissettiriyor. Bu gerçekten ama gerçekten inanılmaz," diyor.

Teknoloji dünyasında devrim niteliğinde yeni gelişme: İlk Metaverse toplantısı gerçekleşti! 'Gelecek gibi hissettiriyor' 3

ULTRA GERÇEKÇI AVATARLAR OLUŞTURMA SÜRECI

Tartışmada bu tür bir fotogerçekçiliğin elde edilmesinin ardındaki sürece değinildi. Her iki katılımcı da Meta'nın kodek avatarları araştırma projesi için detaylı taramalardan geçirilmişti. Bu taramalar çeşitli yüz ifadelerini içeriyordu ve yüzlerinin ve vücutlarının bilgisayar modellerini oluşturmak için kullanıldı. Bu modeller daha sonra sıkıştırılarak veri olarak iletildi ve böylece avatarlar geleneksel video görüşmelerine kıyasla yüksek bant genişliği verimliliğine sahip oldu.

KAYNAK: İHA

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