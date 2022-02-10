Teknoloji Merkezleri hayata geçirildi! Gençler merkezde projelerini geliştiriyor

Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler olarak bir ilki gerçekleştirerek KOSGEB işbirliğinde ilk kez bir Teknoloji Merkezini (TEKMER) kurdu.

Galatasaray Üniversitesi IEEE Kulübü tarafından düzenlenen ve 48 saat süren “Global Game Jam” etkinliği Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe oyun geliştirmeye meraklı, yazılım, tasarım, sanat, hikâye anlatıcılığı, müzik gibi alanlardaki yeteneklerini bir esere dönüştürmeye istekli herkes davet edildi. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerin temel ihtiyaçları Tuzla Belediyesi tarafından karşılandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Teknoloji Merkezi’nde fikri olan öğrencilerin, risk sermayesi olan yatırımcı ile buluşturulması hedefleniyor.

“BURASI BİZİM İÇİN İLHAM VERİCİ OLDU”

Galatasaray Üniversitesi IEEE Kulübü Sadık Efe Sarıtunalı, Tuzla Belediyesinin bu alan onlara özel olarak tahsis ettiğini vurguladı ve "Doğanın içinde olması bizim için ilham verici oldu. Bizim amacımız, takımlarımızın oyunlar üretmesi. Biz de bunu organize ettik. Burası çok ilham verici oldu bizim için” dedi.

“ETKİNLİĞİ DÜZENLEMEMİZ İÇİN SĞALAM BİR İNTERNET ALT YAPISINA İHTİYACIMIZ VARDI”

Programa katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Dora Şayan, ”Bugün Game Jam için burada bulunuyoruz. Buradaki amacımız, oyun tasarımı, yazılım ve müzik alanları ile uğraşan insanları bir araya getirip hep birlikte hem eğlenerek hem de bildiğimiz bilgileri birbirimize aktararak güzel bir proje çıkarmaktı. Bu alanda Tuzla Belediyesi’nden sponsorluk amaçlı destek istedik. Çünkü bu etkinliğin gerçekleşmesi için sağlam bir internet alt yapısına ihtiyacımız vardı. Bunun dışında 48 saatlik etkinliğin gerçekleşmesi için uygun bir mekan lazımdı. Tuzla Belediyesi de sağ olsun bizlere destek verdi” dedi.