Teknoloji ne demek, TDK'ya göre Teknoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teknoloji ne demek? Teknoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teknoloji kelimesi. Peki teknoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teknoloji nedir, teknoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKNOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teknoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teknoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teknoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi

- İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü



TEKNOLOJİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aslına yönelerek meseleyi kavramaya çalıştığımızda insan ve teknoloji arasındaki ilişki son çağların bir olayı değildir.



TEKNOLOJİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ileri teknoloji, yüksek teknoloji, bilişim teknolojisi, bilgi teknolojileri

