Teknolojiyi karneye entegre etti! Her öğrencisi için çektiği videoyu QR kodla karnelerine koydu!

2021- 2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Küçükkuyu Fernur Sözen Anadolu Lisesi'ndeki 9 - A sınıfı öğrencileri ise sıra dışı bir karne ile karşılaştı. Teknoloji çağının imkanlarından faydalanarak onları çağa adapte etmeyi amaçlayan Coğrafya öğretmeni Dilara Lale Turanlı, karnelerde her öğrenciye ilişkin görüşlerinin yer aldığı bölüme mesaj yazmak yerine her öğrencisi için 40 ile 60 saniye arasında videolar çekti.

QR KOD OKUTUP VİDEOLARI İZLEDİLER

Ayrıca Ayvacık ilçe Kaymakamı İlker Eker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin'in de düşüncelerinin yer aldığı videolar için QR kod oluşturup öğrencilerinin karnesine yapıştırdı. Karnelerini alan öğrenciler akıllı telefonlarında bulunan QR kodu okuttuktan sonra kendileri hakkında hazırlanan videoyu izlediler.

HER ÖĞRENCİSİ İÇİN AYRI AYRI VİDEOLAR ÇEKTİ

Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Coğrafya öğretmeni Dilara Lale Turanlı, 30 yıla yakın süredir öğretmenlik yaptığını belirterek kendisini geliştirmeyi ve yenilikleri öğrenmeyi sevdiğini ifade etti. Pandemi sürecinin kendisine kattığı en büyük avantajın teknolojik bilgisini geliştirmek olduğunu belirten öğretmen Dilara Lale Turanlı, eğitimde alışılagelmiş şeylerin dışına çıkmayı ve farklılıklar yapmayı sevdiğini belirterek," Madem ki teknoloji bize çok olanak sağlıyor, öyleyse bunları kullanmak gerek diye düşünürüm. Bu fikirden yola çıkarak, sınıf rehberliğini yaptığım 9- A sınıfımın karne görüşleri bölümüne, mesaj yazmak istemedim. Her bir öğrencim için, ayrı ayrı 40-60 saniye arasında videolar çekip YouTube kanalıma yükledim." ifadelerini kullandı.

AYVACIK KAYMAKAMI VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN ÖĞRENCİLERE MESAJ

Sözlerini sürdüren Dilara Lale Turanlı şunları kaydetti:

"Her birinin URL'siyle QR kod ürettim ve bunların çıktısını alarak karne görüşleri bölümüne yapıştırdım. Tabi yönlendirmek için de 'Sayın velim ve sevgili öğrencim, görüşümü QR kodunu tarayarak öğrenebilirsiniz' bilgisini yazdım. Aynı şekilde Ayvacık ilçe Kaymakamımız İlker Eker Beyefendi ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Harun Çetin Beyden de sınıfım için genel bir videolu mesaj istirham ettim ve değerli vakitlerini ayırarak onlar da mesajlarını ilettiler. O videolar için de QR kod oluşturup her bir öğrencimin karnesine yapıştırdım. 3 mesajın da kodunu okutarak mesajlara ulaşabilecekleri hale getirdim."

"Z KUŞAĞI GENÇLİĞİ İÇİN YAPTIĞIM UYGULAMA YAŞAMIN HER ANINA ENTEGRE EDİLMELİ"

QR kod kullanımına dikkat çeken Turanlı, " Günümüzde birçok restoran, kafe gibi yerlerde menü için bile QR kod kullanılabildiğine göre, karne görüşünde neden olmasın diye düşündüm. Hele de Z kuşağı gençlik için, tam da onların dilinden konuşmak olurdu yaptığım bu uygulama. Web 2.0 araçları sadece derslerde kalmamalı, yaşamın her anına entegre edilmeli kanımca" diye konuştu.

"BENİM İÇİN HER BİRİ AYRI BİR DEĞER"

Turanlı öğrencilerini çok sevdiğini belirterek," Benim için her biri ayrı bir değer. Onlar için birer anı kalacak aynı zamanda bu videolar." dedi.