Yapılması planlanan güvenlik soruşturmasının meclisteki milletvekillerinin reddedilmesi olayı, Tekrir-i Müzakere'yi gündeme getirdi. Baikanlık Divanı ile Tekrir-i Müzakere yapılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine internet kullanıcılarının arama motorlarında baktığı Tekriri Müzakere nedir? Tekrir-i Müzakere ne demek? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

TEKRİRİ MÜZAKERE NEDİR? TEKRİR-İ MÜZAKERE ANLAMI

Parlamento'da kullanılan Tekrir-i Müzakere iki farklı anlama işaret etmektedir. Aslı yeniden görüşme olan ve karara bağlanmış bir görüşmeden çıkan bu kararı tekrar değerlendirmek adına yeniden görüşme anlamına gelen Tekrir-i Müzakere'nin Genel Kurul ve komisyon görüşmelerinde iki farklı anlam taşıdığı bilinmektedir.

GENEL KURULDA TEKRİR-İ MÜZAKERE

Genel Kurul üyeleri tarafınca kabul edilmiş kanun tasarısı veya kanun teklifinin herhangi bir maddesinin, metnin tamamı onaylanmadan önce yeniden görüşülmesine Tekrir-i Müzakere denmektedir.

Yeniden görüşme önergesi hüümet veya esas komisyonca bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.

Bu istem Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır.

Yalnız Anayasa değişikliği görüşmelerinde tekrir-i müzakere yapılmaz.

KOMİSYONDA TEKRİR-İ MÜZAKERE

Komisyonda tekrir-i müzakere ise iki farklı durumla ortaya çıkar:

a) Komisyonun gündeminde yer alan bir konunun görüşülmesi tamamlanmadan önce, o konu ile ilgili belli bir hususun yeniden görüşülmesidir.

Bu yöndeki istem, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla kararlaştırılır.

b) Komisyonun gündeminde yer alan bir konunun görüşülmesi tamamlandıktan sonra, komisyon raporunun TBMM Başkanlığına verilmemiş olması şartıyla, aynı konunun komisyonda yeniden görüşülmesidir.

Yeniden görüşme, komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğunca gerekçeli ve yazılı olarak istenmelidir.

Bu şekilde yeniden görüşme talebi yalnızca bir defa için mümkündür.