Tektonik ne demek, TDK'ya göre Tektonik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tektonik ne demek? Tektonik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tektonik kelimesi. Peki tektonik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tektonik nedir, tektonik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKTONİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tektonik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tektonik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tektonik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu

