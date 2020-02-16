Tel Abyad’da bombalı araçla saldırı düzenlendi

Tel Abyad ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.