Telafi eğitim nasıl olacak? Telafi eğitim programı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), telafi eğitim programını açıkladı. Peki Telafi eğitim nasıl olacak? EBA Canlı sınıflarında gerçekleştirilecek olan derslerde geçtiğimiz yılın kazanımları masaya yatırılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak. 21 Eylül'e kadar dersler EBA üzerinden verilecek.

TELAFİ EĞİTİM PLANI

MEB, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planı hazırladı. Planı geçtiğimiz günlerde okullara yolladı.

Hazırlanan plana göre, EBA Canlı sınıflarında gerçekleştirilecek olan dersler, teknik alt yapı uygunsa eğitim kurumlarında da yapılabilecek. Hazırlık sınıf ile hazırlık sınıfını bitirip 9. sınıfa geçen öğrencilere telafi eğitimi değil mevcut dersleri canlı olarak verilecek.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "//mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.

Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde de kullanılabilecek etkinlikleri öğretmenler, ilgili dersin programında yer alan kazanımları öğrencilerin ulaşmaları kaydıyla, okulun veya öğrencinin durumuna göre, doğrudan kullanabilecek, uyarlayabilecek veya kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabilecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.