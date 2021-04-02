Tele-Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Tele-Satış Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tele satış, telefon üzerinden satış yapan, müşteri ile telefonda iletişime geçerek pazarlama işlemini gerçekleştiren kişidir.

Tele-Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Tele-Satış Elemanı Maaşları

Tele-Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tele-Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Tele-Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Telefondan ürün pazarlama ve tanıtım işlemlerini, bağlı bulunulan kurum stratejileri doğrultusunda gerçekleştiren kişidir.

Tele-Satış Elemanı Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Satışlar İle İlgili Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Diğer Satış Elemanlarıdır.

Tele-Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tele-Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5244.02 olarak belirlenmiştir

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