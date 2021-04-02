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Tele-Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Tele-Satış Elemanı, telefon üzerinden satış yapan, müşteri ile telefonda iletişime geçerek pazarlama işlemini gerçekleştiren kişidir.Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Tele-Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Tele-Satış Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tele satış, telefon üzerinden satış yapan, müşteri ile telefonda iletişime geçerek pazarlama işlemini gerçekleştiren kişidir.

Tele-Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Tele-Satış Elemanı Maaşları

Tele-Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Tele-Satış Elemanı İş İlanları Taraması İçin Tıklayın

Tele-Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Tele-Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Telefondan ürün pazarlama ve tanıtım işlemlerini, bağlı bulunulan kurum stratejileri doğrultusunda gerçekleştiren kişidir.

Tele-Satış Elemanı Meslek Ana Grubu:

 Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Satışlar İle İlgili Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Diğer Satış Elemanlarıdır.

Tele-Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tele-Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5244.02 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Tele-Satış Elemanı maaşlarına ek sizlerde Tele-Satış Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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