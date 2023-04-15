Tele1 canlı yayınında akıl almaz tartışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy pusuladaki fotoğrafına itiraz ettiler

14 Mayıs seçimlerine bir ay gibi kısa süre kalırken Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi adım adım işletiliyor. Partiler ise seçim çalışmalarına son sürat devam ederken CHP'li isimlerin gündemi değiştirme çabası ise sürüyor.

Bu kapsamda CHP'li avukat Celal Ülgen'e Tele1'de katıldığı bir programda, "Erdoğan yeni oy pusulalarında 9 yıl önceki fotoğrafını kullanabilir mi?" sorusu yöneltildi.

Ülgen ise şu yanıtı verdi;

"Hayır kullanamaz. Yasaya aykırı bir davranışta bulunuyor. Hukuk fakültesinden bir arkadaşım, 65 yaş kartı almaya gittiğinde bugünkü fotoğrafını getirmesi gerektiğini söylemişlerdi. Nasıl aday olarak 10 yıl önceki fotoğrafını koyabilir? Bütün sorumluluklardan arınmış biri olarak kendisini görüyor." Haberin Devamı

"DAHA GENÇ GÖRÜNMEK İÇİN"MİŞ

Ülgen'in bu açıklamalarının ardından akıllara zarar tartışmayla ilgili söylemlerinin ardından Tele1 TV sunucusu Ülkü Çoban ise yorumu şöyle oldu;

“9 yıl önceki fotoğrafıyla daha genç algısı mı yaratmak istiyor Erdoğan seçmenler üzerinde… Bu hukuka uygun değilse, bunun bir yaptırımı veya bir yerden olaya dair bir şey yapma söz konusu olabilir mi yoksa ‘Erdoğan istedi yaptı mı’ diyeceğiz…”

Avukat Ülgen, buna karşılık “Bu konuda itiraz edecek YSK’dır. Diyecek ki ‘bu fotoğrafı istemiyorum’. Yeni ‘bugün çekilmiş fotoğraf istiyorum’ diyecekti.

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Yüksek Seçim Kurulu yönetimini tehdivari bir söylemle konuşmasına sürdüren Avukat Ülgen,

“Bu konuda yargılanması gereken birisi varsa YSK başkanı ve üyeleri olacaktır. Bunları biriktirmeye devam etsinler. Herhalde birileri de bu birikenleri tek tek çözümlemeye başlayacaktır.”

kaynak: haber7