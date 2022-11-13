İzmir Bayraklı'da Telefon Hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde telefon hırsızlığı yapan bir şahıs polisin uygulamada çok dikkatli davranması sonucu daha önce şüpheli şahsa benzetmesiyle göz altına alınmasıyla yakayı ele verdi

YAYINLAMA
Google News
İzmir Bayraklı'da Telefon Hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi

Gün geçmiyor ki ülkemizde ilgin hırsızlık olayları yanı sıra, yakalanma şekilleriyle karşı karşıya kalmayalım . Buna ilgin bir örnek İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Polis ekipleri sosyal medyada gördüğü hırsızlık şüphelisini yaptığı uygulama sırasında yakalayarak gözaltına aldı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, uygulama yaptıkları sırada bir kişiyi sosyal medyada yayınlanan hırsızlık videosundaki kişiye benzetmesi üzerine durdurdu. Ekiplerin ilk sorgulamasında şüpheli K.İ. olduğu ve geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde bulunan bir kafede telefon hırsızlığına karıştığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler şüpheli İ.K.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Telefon Hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vahap Seçer, Mersin'i festivaller kenti yapmak istiyoruz
Vahap Seçer, Mersin'i festivaller kenti yapmak istiyoruz
Hatay'da düğün dönüşü feci kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Ölüler ve yaralılar var
Hatay'da düğün dönüşü feci kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Ölüler ve yaralılar var
MSB teslim olan teröristlerin görüntülerini paylaştı: Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır
MSB teslim olan teröristlerin görüntülerini paylaştı: Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır
2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! "Fakir yaşamalarını istemedim"
2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! "Fakir yaşamalarını istemedim"
Son Haberler
What does it mean to dream of a water well? What does it mean to draw water from a well in a dream?
What does it mean to dream of a water well? What does it mean to draw water from a well in a dream?
Ökelik isminin anlamı nedir, Ökelik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ökelik isminin anlamı nedir, Ökelik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İzmir Bayraklı'da Telefon Hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi
İzmir Bayraklı'da Telefon Hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi
Seeing an old woman in a dream. What does it mean to see an old woman in a dream? What is the meaning?
Seeing an old woman in a dream. What does it mean to see an old woman in a dream? What is the meaning?
Antalya'da Rus turist dehşeti! 2 liralık tuvalet ücretini ödememek için can aldı!
Antalya'da Rus turist dehşeti! 2 liralık tuvalet ücretini ödememek için can aldı!
Eskişehir merkezli 11 ilde operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar: "Yapacaklarımızı daha yapmadık"
Eskişehir merkezli 11 ilde operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar: "Yapacaklarımızı daha yapmadık"
Çok Okunanlar
Vahap Seçer, Mersin'i festivaller kenti yapmak istiyoruz
Vahap Seçer, Mersin'i festivaller kenti yapmak istiyoruz
Dünya Dans Merkezinin dansçıları madalyalara ambargo koydular
Dünya Dans Merkezinin dansçıları madalyalara ambargo koydular
Türkiye ambulans uçakla yurt dışındaki vatandaşlarının yardımına koşmaya devam ediyor
Türkiye ambulans uçakla yurt dışındaki vatandaşlarının yardımına koşmaya devam ediyor
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
Mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki çocuk işçi, fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti!
Mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki çocuk işçi, fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti!
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! İSKİ'nin çalışması tozu dumana kattı: "Nefes alamıyoruz"
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı