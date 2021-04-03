Telefon Santral Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Telefon Santral Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telefon Santral Operatörü, telefon görüşmelerinin yapılmasına aracılık etme, abone hizmetlerini yürütme ve bilgi verme işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Telefon Santral Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Telefon Santral Operatörü Maaşları

Telefon Santral Operatörü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Telefon Santral Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Telefon Santral Operatörü Ne İş Yapar?

Telefon Santral Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Görüşme kayıtlarını almak,

b) Abonelere bilgi vermek,

c) Görüşme ile ilgili bilgileri kayıt etmek,

d) Öncelikli görüşmeleri tespit etmek,

e) Telefon görüşme sürelerini tespit etmek,

f) Arıza ve aksaklıkları ilgililere bildirmek,

g) Abonelere hat vermek, aboneyi istediği kişiye, bölüme bağlamak,

h) Telefon görüşme raporu hazırlamak,

i) Faks, teleks mesajlarını göndermek,

j) Faks bağlantıları yapmak,

k) Çağrı mesajlarını göndermek,

l) Konukları uyandırmak,

m) Abone hizmetlerini yürütmek,

n) Bilinmeyen telefon numaralarını vermek,

o) Telefon arıza kayıtları almak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Telefon Santral Operatörü Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Müşteri Danışma Elemanlarıdır.

Telefon Santral Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Telefon Santral Operatörü mesleğinin meslek kodu 4223.02 olarak belirlenmiştir

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