Telefon şifresini vermeyen 14 yaşındaki kızını ingiliz anahtarıyla dövdü

Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde meydana geldi. Kızından, sürekli mesajlaştığı gerekçesiyle telefonunun şifresini öğrenmek isteyen baba, cevap alamayınca küçük kızı ingiliz anahtarıyla döverek hastanelik etti.

ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA İNGİLİZ ANAHTARIYLA DÖVDÜ

İddialara göre 14 yaşındaki A.S., kendisi 10 yaşındayken annesiyle babasının boşanması üzerine, baba D.S.'nin Çorlu'ya bağlı Reşadiye Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başladı. Dün gece baba, sürekli mesajlaştığı gerekçesiyle kızından telefonunun parolasını vermesini istedi. Küçük kız şifreyi paylaşmayınca baba D.S., kızına tokat attı. Hızını alamayan baba, tokadın ardından kızını, o sırada eline geçen ingiliz anahtarıyla döverek küçük çocuğun vücudunda derin yaralar açılmasına neden oldu.

ANNE VE KÜÇÜK KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Aldığı darbeler sonucu vücudunda morluklar ve derin yaralar oluşan 14 yaşındaki A.S., dayağın ardından annesi F.K.'yi arayarak ondan yardım istedi. Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eve gelen anne, kızının durumunu görünce karakola giderek eski eşi D.S.'den şikayetçi oldu.

Çorlu'da bulunan bir lokantada garson olarak çalıştığı öğrenilen D.S., bu sabah emniyet güçleri tarafından tutuklanarak göz altına alındı. Olayın ardından annesi tarafından Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen küçük kızın da babasından şikayetçi olduğu belirlendi.