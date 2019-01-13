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Telefonla konuşarak karşıya geçerken araba çarptı

Hatay Hassa - Kırıkhan Karayolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Telefonla konuşarak karşıya geçmeye çalışan bir yaya ona doğru gelen otomobili fark etmedi. 22 yaşındaki genç kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Telefonla konuşarak karşıya geçerken araba çarptı

Olay, Hassa-Kırıkhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardıçlı mevkiinde telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Eda Çolak (22), Hassa yönünden gelen otomobili fark edemedi. İddiaya göre, yayanın bir anda yola atlamasıyla fren tutamayan 31 U 4540 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Demirci, Eda Çolak’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tüm müdahalelere rağmen Çolak’ı kurtaramadı.

Çolak’ın cansız beden Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Telefonla konuşarak karşıya geçerken araba çarptıTelefonla konuşarak karşıya geçerken araba çarptı

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