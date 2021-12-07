"Telefonunu çıkar" diyen adama telefonu yedirdiler! Sokak röportajında ilginç olay!

Son dönemde sokak röportajları oldukça rağbet görüyor. Halkın içerisine girerek çeşitli sorular soran muhabirlerin aldıkları cevaplar gündemde geniş yankı uyandırıyor. Öte yandan vatandaşların kendi aralarındaki münakaşaları da sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Son olarak yapılan sokak röportajında bir gence artık mizah haline gelen "telefonunu çıkar" diyen adam, aldığı yanıtla şok oldu. Bu talebe sinirlenen genç, telefonunu adamın ağzına soktu.

O SÖZE BEKLENMEDİK TEPKİ

Sade vatandaş isimli bir Youtube kanalından yayınlanan görüntülerde vatandaşlar kendi aralarında ekonomik durum hakkında görüşlerini ifade ediyor. Daha sonra yaşlı bir adam tartıştığı gencin telefonunu görmek isteyince hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Genç bir anda elindeki telefonla adamın ağzına vuruyor ve ortam bir anda geriliyor. Olası bir kavga, araya giren muhabir ve diğer vatandaşlar ile engelleniyor.

BU SÖYLEM UZAYABİLİR

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler milyonlarca kez izlenirken "telefonunu çıkar" muhabbetini bir adım daha ileriye taşıdı. Özellikle gençler tarafından alay edilen bu cümleyle ilgili olarak ilerleyen günlerde yeni tartışmaların gelmesi işten bile değil.