Telefotografi ne demek, TDK'ya göre Telefotografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telefotografi ne demek? Telefotografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telefotografi kelimesi. Peki telefotografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telefotografi nedir, telefotografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Telefotografi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Telefotografi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TELEFOTOGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telefotografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telefotografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre telefotografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fotoğraf, resim, yazı vb. durağan görüntülerin elektrik akımıyla uzaklara iletilmesi yolu

