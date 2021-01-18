Telegram Hesabı Nasıl Silinir? Telegram hesabı silme linki

Whatsapp gizlilik sözleşmesinin ardından milyonlarca kullanıcı uygulamayı silerek alternatif uygulamalara yöneldi. Bunlardan biri olan Telegram Whatsapp'a göre daha güvenilir olarak kabul ediliyor. Ancak uygulamayı indirip hesap açtıktan sonra sıkılan ve kapatmak isteyen kullanıcılar da yok değil. Peki Telegram Hesabı Nasıl Silinir? Telegram Hesabı nasıl kapatılır?

TELEGRAM UYGULAMASI NASIL SİLİNİR?

Öncelikle hesabınıza giriş yapın. Ardından Ayarlar kısmına gelin. Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın. Hemen aşağıda Hesabımı Sil butonu gözükecektir.

Telegram uygulamasını telefonunuzdan silmiş olmak Telegram hesabınızın yok olacağı anlama gelmez. Bu nedenle hesabımı sil butonunu tıkladığınızda karşınıza hesabın kendini yok etmesi için belirli bir tarih çıkacaktır. Minimum 1 aya tıklarsanız 1 ay Telegram'a giriş yapmadığınız taktirde hesabınız silinir.

Zamanlayıcı ile yok etme seçeneği en basit anlatım ile “belirtilen süre kadar Telegram’a girmezsem, hesabımı ortadan kaldır” anlamına gelmektedir.

Silmekten vazgeçmek istiyorsanız da Telegram’a yeniden giriş yaparak silme sürecini durdurabilirsiniz.

TELEGRAM HESABINIZI BEKLEMEDEN KALICI OLARAK SİLMEK

Yukarıdaki işlemin aksine, herhangi bir zaman belirtmeden içinde bulunduğunuz dakika içerisinde silmek için de bir seçenek mevcut.

Bunu yapmadan önce verilerinizin hiçbir şekilde geri dönüşü olmaksızın imha edileceğini bilin.

1 – Telegram Hesabımı ve Yöneticisi Olduğum İçerikleri Sil adresine gidin.

2 – Telefon numaranızı ilgili alana yazın ve onaylayın.

3 – Onayladıktan sonra telefonunuza bir güvenlik kodu gönderilir.

4 – İlgili güvenlik kodunu 2. sayfaya girdiğinizde, son aşamaya geçecektir.

5 – Telegram hesabını kalıcı olarak silmenin hiçbir şekilde geri dönüşü olmadığını anlatan sayfada eğer kararınız hâlâ geçerli ise, onay tuşuna basın.

6 – Açılan pop-up penceresinden “Evet, hesabımı sil” butonuna bastığınızda hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

TELEGRAM SİLME LİNKİ