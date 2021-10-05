Telekinezi ne demek, TDK'ya göre Telekinezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telekinezi ne demek? Telekinezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telekinezi kelimesi. Peki telekinezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telekinezi nedir, telekinezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Telekinezi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Telekinezi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TELEKİNEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telekinezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telekinezi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre telekinezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uza devim

