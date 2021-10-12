Telemetre ne demek, TDK'ya göre Telemetre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telemetre ne demek? Telemetre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telemetre kelimesi. Peki telemetre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telemetre nedir, telemetre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TELEMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telemetre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telemetre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre telemetre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç

- Uzaklık gösteren değerlerin aktarılmasına yarayan araç

- Fotoğraf makinelerinde, çekimi yapılacak nesneye olan uzaklığı belirterek bunun ayarını yapan düzen

