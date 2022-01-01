Telemetri ne demek, TDK'ya göre Telemetri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telemetri ne demek? Telemetri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telemetri kelimesi. Peki telemetri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telemetri nedir, telemetri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TELEMETRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telemetri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telemetri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre telemetri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzaklık ölçümü

- Ölçü değerlerinin veya verilerin haberleşme araçları yardımıyla uzak mesafelere otomatik olarak aktarılması

