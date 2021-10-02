Telesiyej ne demek, TDK'ya göre Telesiyej kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telesiyej ne demek? Telesiyej TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telesiyej kelimesi. Peki telesiyej ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telesiyej nedir, telesiyej kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Telesiyej kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Telesiyej kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TELESİYEJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telesiyej kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telesiyej kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre telesiyej kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayakçıları veya turistleri sürekli hareket hâlindeki bir kabloya asılı oturma yerlerinde taşıyan bir teleferik türü

