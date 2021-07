Televizyon dizileriyle ün salan yönetmen hayatını kaybetti!

John Erman , Star Trek , M*A*S*H ve Peyton Place gibi klasik dizilerin birden fazla bölümünün yanı sıra Roots'un 2. Kısmı ve devamı niteliğindeki bakanlık dizisi Roots: The Next Generations'ın birden fazla bölümünü yöneten Emmy ödüllü yönetmen-yapımcı, John Erman hayata gözlerini yumdu.

JOHN ERMAN KİMDİR?

3 Ağustos 1935'te Chicago'da doğdu. Erman, oyuncu olarak yoğun bir şekilde çalışmaya başlamadan önce 1955'te Blackboard Jungle'da maaşsız bir rol de dahil olmak üzere şov dünyası kariyerine oyuncu olarak başladı . Bu roldeki ilk işi New York'taki Republic Studios'ta Jim Lister ile oldu.

Yönetmenlikte ilk şansını ekran testleri ile elde etti. Şanslıydı ki, Marlon Brando, Henry Fonda ve Olivia de Havilland'dan Woody Allen, Angela Lansbury ve Ann-Margret'e kadar sayısız Hollywood efsanesiyle yönetmen olarak çalışmaya devam ederek, uzun süreli iş ilişkisi yürüttüler.

Erman, 1960'ların başında The Outer Limits, The Fugitive ve Ben Casey'nin bölümlerinde çalışarak televizyon yönetmenliğine başladı . Ayrıca, My Favorite Marsian, Please Don't Eat the Daisies, That Girl and The Flying Nun, Peyton Place ve The Ghost & Mrs. Muir'in birden fazla bölümünü yönetiyordu. Öte yandan 1968 Star Trek bölümü “The Empath” ve 70'lerin ortalarında bir M*A*S*H bölümünü yönetti.

Erman, 1970'lerin ortalarında TV filmi ve mini dizi türleri patladığında yine ekran için yönetmeye devam etti. Alex Haley'nin en çok satan romanından uyarlanan, dönüm noktası ABC mini dizisi Roots'un “Bölüm II” siyle kariyerinde ilk 10 Emmy adaylığını kazandı . Erman , ABC'nin 1979'da yayınladığı yedi bölümlük devam filmi Roots: The Next Generations'ın üç bölümünü yönetmeye devam etti.

Oradan Erman, Çocuklarımı Kim Sevecek?' filmini yönettiği için Emmy kazandı. (1983) ve The Scarlett O'Hara War (1980), A Streetcar Named Desire (1984), An Early Frost (1986) - ve AIDS kriziyle ilgili ilk TV filmi - The Two Mrs. Grenvilles (1987) için adaylıklar kazandı . , Tavan Arası: Anne Frank'in Gizlenmesi (1988) ve David (1989). Ayrıca The Hiding of Anne Frank, David ve Breathing Lessons (1994) için yapımcı olarak üç Emmy adaylığı kazandı .

Erman ayrıca için DGA Ödülü kazandı Roots ve An Erken Frost ve aday kim Will Love My Children? 2004 Monte-Carlo TV Festivali'nde The Blackwater Lightship adlı televizyon filmiyle bir çift ödül kazandı.