Televizyon sunucusu Şirin Payzın'dan canlı yayında skandal sözler! PKK'lı leşe rahmet diledi!

Sol görüşlerin kanalı olan Halk TV dün akşam yayımlanan bir programda Şirin Payzın'ın dile getirdiği sözler ile gündem oldu. Şirin Payzın birkaç yıl önce öldürülen PKK'lı terörist için sarf ettiği sözler rahmet sözleri sonrası sosyal medyadan vatandaşlar tarafından büyük tepki ile karşılandı.

TERÖRİSTE RAHMET DİLEDİ

Geçtiğimiz yıllarda öldürülen ve birkaç yıl önce Diyarbakır'da kemikleri bulunan PKK’lı terörist Hakan Arslan hakkında konuşan Şirin Payzın skandala imza attı. Teröristin öldürülmesi hakkında konuşan "Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim." şeklinde konuştu.

Sezgin Tanrıkulu'da geçtiğimiz günlerde ölen teröristin fotoğrafını paylaşarak "Aah ahh" ifadelerini kullandığı için büyük tepki toplamıştı.