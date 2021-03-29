Televizyonda şaşkına çeviren açıklama: Soluğu acil serviste aldık

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geldi. TLC'de yayınlanan bir programa konuk olan Michael ve Josie çifti, başlarından geçen olayı anlattı.

Yatak odası fantezisi için dev bir jelibon ayıyı ilk önce mikrodalga fırında erittiğini söyleyen Michael, sıvı haline gelmiş jelibonu partnerinin göğsüne dökmeye başladığını sözlerine ekledi. Josie, ise "Göğsüm yanıyormuş gibi hissetmiştim" dedi.

3. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Soluğu bir hastanenin acil biriminde alan çift, Josie'nin göğsünde 3. derece yanıklar meydana geldiğini öğrendi.

Acil servis doktoru Dr. Jordon Moskoff, "Daha önce kimsenin kendini cayırdayan jelibonla yaktığını görmemiştim" dedi.