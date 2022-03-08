Telim isminin anlamı nedir, Telim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Telim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Telim ismi ne demek, Telim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Telim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Telim İsminin anlamı nedir? TDK Telim anlamı:

Telim ismi Türk dil kurumunda kibirli olarak tanımlanmaktadır.

Telim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Telim ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Telim isminin kökeni:

Telim ismi Farsça - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Telim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Telim isminin rengi:

Falu

Telim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Telim isminin Harf Analizi Nedir ?

Telim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Telim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Telim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

E : 6

L : 15

İ : 12

M : 16

= 73 – Telim İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Telim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Telim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Telim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 E: 5 L: 3 İ: 9 M: 4 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Telim isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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