Telkin ne demek, TDK'ya göre Telkin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telkin ne demek? Telkin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telkin kelimesi. Peki telkin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telkin nedir, telkin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Telkin kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Telkin kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TELKİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telkin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telkin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre telkin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama

- Talkın

- Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi



TELKİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu telkin günlerce, haftalarca devam etti.

- İçinden gelen gizli bir telkin altında hareket ediyordu.



TELKİN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- telkin etmek

