TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Servis aracı ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir servis aracı karşı şeritten gelen İETT aracı ile çarpıştı.

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TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Servis aracı ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

Ümranite TEM Otoyolu'nda saat 12.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenler’deki bir düğün sonrası Bartın’a gitmek üzere yola çıkan M.A. kontrolündeki 74 BV 274 plakalı Volkswagen marka servis aracı, kavşağı kaçırmamak için aniden şerit değiştirdiği esnada arkadan gelen 34 TK 5877 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı.

TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Servis aracı ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada hasar gören otobüsteki yolcular bir başka otobüse sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Servis aracı ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

İNCELEME BAŞLATILDI

Servis aracındaki yolculardan Yılmaz Baldıran, "Aracımız seyir halindeydi, her şey bir anda oldu. Nasıl oldu farkına varamadık. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma durumu söz konusu değil. Hafif yaralılar var, onları da hastaneye kaldırdılar" dedi.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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