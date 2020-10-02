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Tema parkta yangın: 13 ölü

Çin'in Shanxi bölgesinde bulunan Taiyuan Taitaishan tema parkında yangın çıktı. 13 kişinin yaşamını yitirdiği olayda 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Tema parkta yangın: 13 ölü

Çin'de bir tema parkında yangın çıktı. Yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çin'in Shanxi bölgesinde bulunan Taiyuan Taitaishan tema parkında yangın çıktı. Yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yangının, tema parkındaki buz fenerinden ve kar heykellerinden oluşan sergi salonunda çıktığı belirtildi. Yetkililer tema parkını geçici olarak kapatırken, park sahibi ve üst düzey personelinin polis soruşturması altında olduğu ifade edildi.

Berna Akkaya
Editör


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