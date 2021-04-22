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  3. TEM’de korku dolu anlar! Seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı

TEM’de korku dolu anlar! Seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde bir kamyonun seyir halindeyken lastiği bomba gibi patladı. Trafikte sürücüler korku dolu anlar yaşadı.

TEM’de korku dolu anlar! Seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı

Olay, Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan kamyonun lastiği belirlenemeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kamyonun lastik parçaları etrafa uçuştu. Yoldan geçen sürücüler patlama sesiyle büyük korku yaşadı. Meydana gelen patlama sonrasında toz bulutu oluşurken kamyon sürücüsü aracı yol kenarına çekerek yardım çağırdı.

Paniğe sebep olan lastik patlama anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun lastiğinin patlaması, toz bulutunun oluşması, lastik parçalarının etrafa fırlaması yer alıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

TEM’de korku dolu anlar! Seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı

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