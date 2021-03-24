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  3. TEM’de otobüsten indirilen yolcu feci şekilde can verdi!

TEM’de otobüsten indirilen yolcu feci şekilde can verdi!

İstanbul-Kayseri seferi yapan yolcu otobüsünde çıkan tartışma sonucu  Bolu TEM Otoyolu’nda araçtan indirilen 23 yaşındaki Barış Bayram karşı şeride geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

TEM’de otobüsten indirilen yolcu feci şekilde can verdi!

TEM Otoyolu Dörtdivan Gişeleri mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan yolcu otobüsünde yolcular henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Yolculardan Barış Bayram (23), otoyolda araçtan indirildi. yol üzerindeki bir dinlenme tesisine gitmek için karşı şeride geçmeye çalışan Bayram, Burak Gümüşoğlu yönetimindeki kamyonun a çarpması sonucu yere yığıldı. 

TEM’de otobüsten indirilen genç feci şekilde can verdi!

Gümüşoğlu'nün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerinde gencin öldüğünü belirledi.

TEM’de otobüsten indirilen genç feci şekilde can verdi!

Bayram’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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