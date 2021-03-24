TEM’de otobüsten indirilen yolcu feci şekilde can verdi!

TEM Otoyolu Dörtdivan Gişeleri mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan yolcu otobüsünde yolcular henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Yolculardan Barış Bayram (23), otoyolda araçtan indirildi. yol üzerindeki bir dinlenme tesisine gitmek için karşı şeride geçmeye çalışan Bayram, Burak Gümüşoğlu yönetimindeki kamyonun a çarpması sonucu yere yığıldı.

Gümüşoğlu'nün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerinde gencin öldüğünü belirledi.

Bayram’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.