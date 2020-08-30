Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü ve Türk Hava Yolları eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtmişti.

Temel Kotil bugün solunum yollarındaki sıkıntı sebebiyle entübe edildi. Kotil’in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını sürecinde Temel Kotil’in yoğun tempoyla çalıştığı biliniyordu.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Temel Kotil, 3 Aralık 1959, Rize, 2005 - 2016 yılları arasında Türk Hava Yollarında Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmüştür.

Kotil, 1959 yılında Rize'de Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırması ve bilimsel yayını vardır.

Türk Hava Yolları kariyeri:

2003 yılında THY’deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlamıştır.

2005 yılında THY Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

2006 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

2010 yılında Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

1 Ocak 2014 itibarı ile Avrupa Havayolları Birliği'nin (AEA) Başkanlığına seçilmiştir.

21 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türk Hava Yollarındaki görevinden ayrılıp, TUSAŞ - Türk havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Ödülleri:

2009 İstanbul Turizm Özel Ödülü

2014 Yılın Havacılık Lideri Ödülü

2014 Airline Strategy Ödülleri - Yılın CEO'su Ödülü

2015 Avusturya Liyakat Nişanı