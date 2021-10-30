Temerküz ne demek, TDK'ya göre Temerküz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temerküz ne demek? Temerküz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temerküz kelimesi. Peki temerküz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temerküz nedir, temerküz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEMERKÜZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temerküz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Temerküz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre temerküz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yerde toplanma



TEMERKÜZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- temerküz etmek



TEMERKÜZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- temerküz kampı

