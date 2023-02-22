Temitope Olusesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temitope Olusesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temitope Olusesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Temitope Olusesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Temitope Olusesi 22 Eylül 1996 tarihinde Sapele şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Temitope Olusesi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Temitope Olusesi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Temitope Olusesi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Temitope Olusesi'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Temitope Olusesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Temitope Olusesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında FC Heartland
1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2017 yılında Enugu Rangers
Temitope Olusesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Temitope Olusesi şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Temitope Olusesi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nigeria B takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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