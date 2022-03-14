Temiz isminin anlamı nedir, Temiz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Temiz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Temiz ismi ne demek, Temiz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Temiz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Temiz İsminin anlamı nedir? TDK Temiz anlamı:

1. sıfat Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı (I), pak, münezzeh, hijyen, hijyenik:

"Ayak basacak tek adımlık temiz yer yok." - Adalet Ağaoğlu

2. sıfat Özenle yapılmış:

Temiz iş.

3. sıfat Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan:

Temiz araba.

4. sıfat, mecaz Ahlakça lekesiz, necip, nezih.

5. sıfat Sabıkasız.

6. zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde:

Temiz giyinmek.

Temiz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Temiz ismi Kur'an-ı kerim'de geçmemektedir.

Temiz isminin kökeni:

Temiz ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 17 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Temiz isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Temiz isminin rengi:

Morsalkım

Temiz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Temiz isminin Harf Analizi Nedir ?

Temiz ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Temiz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Temiz ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

E : 6

M : 16

İ : 12

Z : 29

= 87 – Temiz İsminin Numeroloji Toplamı 87’dir.

Temiz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Temiz ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Temiz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 E: 5 M: 4 İ: 9 Z: 8 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Temiz isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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