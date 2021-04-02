Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Belediye, İşyeri tarafından önceden belirlenmiş olan cadde, sokak, meydan, bulvar ve pazar yerlerinin süpürülmesi, yol kenarlarının kazıma kürekler ile temizlenmesi ve çöplerin toplanması gibi iş ve hizmetleri yerine getiren kişidir.

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) Maaşı Ne Kadar? 2021 Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) Maaşları

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb. maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okuryazar olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) Ne İş Yapar?

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İşyeri tarafından( ekip sorumlusundan, ekip liderinden ) önceden belirlenmiş bölgeyi süpürmek,

b) Ulusal ve dini bayram önceleri tören alanları ve pazar yerlerini temizlemek ve törenlere hazırlamak,

c) Toplanan çöpleri poşetlemek, çöp toplama ekibine haber verip

alınmasını sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Çöpçülerdir.

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) mesleğinin meslek kodu 9613.03 olarak belirlenmiştir

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