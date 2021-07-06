Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri 2021 yattı mı? KYK ödemeleri başladı mı? İşte KYK ödeme sorgulama ekranı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri hakkında flaş açıklamada bulundu. Böylelikle milyonlarca öğrencinin de sıklıkla araştırdığı Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri 2021 yattı mı? sorusu yanıt buldu. İşte Kasapoğlu'nun o açıklaması...

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Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri 2021 yattı mı? KYK ödemeleri başladı mı? soruları gündemde. Üniversite öğrencilerinin yararlandığı KYK burs ve kredilerin Temmuz ayı ödemeleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamada bulundu. TEMMUZ AYU BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ 2021 YATTI MI? Bakan Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. Buna göre ödemeler 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. ÖDEMELER NASIL YAPILACAK? Kasapoğlu yaptığı açıklamada, TC Kimlik numarasının sonu "0" olanların 6 Temmuz, "2" olanların 7 Temmuz, "4" olanların 8 Temmuz, "6" olanların 9 Temmuz, "8" olanların da 10 Temmuz'da ödemelerini alabileceğini bildirdi. KYK ÖDEME SORGULAMA Gülistan Başköy Eğitim Editörü burs ve kredi ödemeleriMehmet Muharrem Kasapoğlu