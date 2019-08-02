Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı! Rekor kırıldı...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracatailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." dedi. Bakan Pekcan; Temmuz ayında ithalatın yüzde 8.3 azalarak 18.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. İhracatın ise yüzde 8.32 oranında artarak 15.9 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bakan Pekcan ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında ithalat yüzde 8.3 oranında azalarak 18.3 milyar dolara, ihracat ise yüzde 8.32 oranında artarak 15.9 milyar dolara yükseldi.