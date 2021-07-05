Temmuz ayı kira artış oranı 2021 | Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu kapsamda tüm kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira artış oranı da belli oldu. Buna göre vatandaşlar da internet arama motorlarında Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Temmuz ayı kira artış oranı 2021...

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2021 | TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2021 yılı Temmuz ayında kira artış oranı yüzde 14,55 oldu. Ev kiralarına yüzde 14,55 oranında zam yapılması kesinleşti.

Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 14,55

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 145,5 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.145,5 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 145,5 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.145,5 TL lira olarak gerçekleşecek.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI 2021

TÜİK'ten 2021 yılı Temmuz ayının enflasyonuna ilişkin yapılan açıklamada," TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti." denildi.

YILLIK TÜFE'DE SON DURUM

Yıllık en düşük artış yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde26,29 ile ulaştırma, yüzde 25,69 ile ev eşyası ve yüzde19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

7 GRUPTA FİYAT ARTIŞI YAŞANDI

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,35 ile haberleşme, yüzde 0,80 ile sağlık ve yüzde 0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,50 ile ev eşyası, yüzde 4,46 ile eğlence ve kültür ve yüzde 3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

306 MADDENİN FİYATINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Haziran 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ARTIŞ SÜRÜYOR

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,87 artış gerçekleşti.