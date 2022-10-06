Temmuz'da Türkiye 'de doğal gaz ithalatı yüzde 15,7 geriledi

Temmuz da Türkiye de doğalgaz ithalatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında azalma oldu. Yaklaşık 3 milyar 411 milyon metreküp oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun incelemelerine göre temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 28 milyon metreküpü boru hatları ile, 383 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz ile (LNG) tesislerden gerçekleştirildi. Boru hatları ile yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 13, LNG ithalatı yüzde 32,6 azalma gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalmayla yaklaşık 3 milyar 411 milyon metreküp olarak belirlendi. Temmuz ayında en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 448 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 870 milyon metreküple İran ve 710 milyon metreküp ile Azerbaycan takip etti. Bu dönemde Rusya'dan yapılmış olan ithalat yüzde 37,2 azalırken, İran ve Azerbaycan'dan yapılan doğalgaz ithalatında yüzde 37,5 ve yüzde 31,5 artış oldu.

Haberin Devamı

KONUTLAR DOĞALGAZ TÜKETİMİN'DE YÜZDE 10,9 İLE ARTIŞTA

Bu dönemde ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 27,5 azaldı 2 milyar 779 milyon metreküp olarak belirlendi. Organize sanayi bölgelerinde ise doğal gaz tüketiminde yüzde 5 düşüş yaşanarak 294 milyon metreküp oldu. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 46,8 düşerek 1 milyar 16 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu. Temmuz ayında ise konutlardaki doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10,9 artarak 251 milyon metreküp olarak belirlendi.

STOK MİKTARINDA DÜŞÜŞ

Doğalgaz stok miktarında temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 olurken 3 milyar 368 milyon metreküp oldu. Doğalgaz stokunun 3 milyar 15 milyon metreküple yüzde 89,5'ini yer altı depolama tesislerinden, 352 milyon metreküpü ise yüzde 10,5'i LNG terminallerinde bulunuyordu. Yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 19,8, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 28,7 olarak belirtildi.