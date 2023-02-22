Temple Emekayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temple Emekayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temple Emekayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Temple Emekayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Temple Emekayi 6 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Temple Emekayi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Temple Emekayi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Temple Emekayi'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Temple Emekayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Temple Emekayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Rivers United
Temple Emekayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Temple Emekayi şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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