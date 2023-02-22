Temple Emekayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temple Emekayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Temple Emekayi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Temple Emekayi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.