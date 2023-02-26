Temur Bekauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temur Bekauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temur Bekauri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Temur Bekauri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Temur Bekauri 12 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თემურ ბექაური şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Temur Bekauri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Temur Bekauri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sioni Bolnisi futbol takımında oynamaktadır. Sioni Bolnisi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Temur Bekauri'nin Sioni Bolnisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Temur Bekauri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Temur Bekauri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Temur Bekauri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Temur Bekauri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2021 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2022 yılında Spaeri

1 Ağustos 2022 yılında Sioni Bolnisi

Temur Bekauri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Temur Bekauri şuan Sioni Bolnisi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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