Temur Nozadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temur Nozadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temur Nozadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Temur Nozadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Temur Nozadze 17 Mart 2004 tarihinde Gori şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თემურ ნოზაძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Temur Nozadze Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bene-Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Temur Nozadze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Temur Nozadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Temur Nozadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Temur Nozadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Temur Nozadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Dila

1 Temmuz 2021 yılında Chikhura

1 Ocak 2022 yılında Dinamo II

Temur Nozadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Temur Nozadze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Temur Nozadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.