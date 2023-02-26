Temur Tsalughelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temur Tsalughelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temur Tsalughelashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Temur Tsalughelashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Temur Tsalughelashvili 25 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თემურ ცალუღელაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Temur Tsalughelashvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Temur Tsalughelashvili'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Temur Tsalughelashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Temur Tsalughelashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Temur Tsalughelashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Temur Tsalughelashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Spaeri

Temur Tsalughelashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Temur Tsalughelashvili şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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