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Tenazur ne demek, TDK'ya göre Tenazur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tenazur kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tenazur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tenazur nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tenazur kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tenazur ne demek, TDK'ya göre Tenazur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenazur ne demek? Tenazur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenazur kelimesi. Peki tenazur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenazur nedir, tenazur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TENAZUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenazur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tenazur kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenazur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bakışım

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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