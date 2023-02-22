Tendai Talent Nyakudya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tendai Talent Nyakudya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tendai Talent Nyakudya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tendai Talent Nyakudya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tendai Talent Nyakudya 11 Aralık 1997 tarihinde Harare şehrinde doğmuştur. Zimbabve uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tendai Talent Nyakudya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Tendai Talent Nyakudya'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tendai Talent Nyakudya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tendai Talent Nyakudya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tendai Talent Nyakudya şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.